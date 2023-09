Stiri pe aceeasi tema

- Un oras chinez a lansat o operatiune de cautare a zeci de crocodili care au scapat dintr-o crescatorie in urma inundatiilor din ultimele zile, au anuntat marti surse oficiale, informeaza AFP.

- Numarul mortilor din cauza unei alunecari de noroi in orasul Xian, din nord-vestul Chinei, a crescut la 21, sase persoane fiind inca disparute, a anuntat, duminica, autoritatea de gestionare a situatiilor de urgenta a orasului, in timp ce China se confrunta cu precipitatii de vara neobisnuit de abundente,…

- Bilantul inundatiilor din provincia Hebei, in nordul Chinei, s-a agravat la cel putin 29 de morti, a anuntat vineri media de stat, dupa precipitatiile record care s-au abatut asupra regiunii in ultimele saptamani, informeaza AFP, potrivit Agerpres. ''Din 10 august, 29 de persoane si-au pierdut viata…

- Peste un milion de oameni au fost forțați sa iși paraseasca locuințele din cauza ravagiilor facute de o furtuna in provincia Hebei din nord-estul Chinei. Oficialii au avertizat ca ar putea dura o luna pana cand apele se vor retrage in unele zone, potrivit

- Victimele inundațiilor au fost salvate in orașul Fuzhou din China dupa trecerea unui taifun major, denumit Talim, ce a provocat pagube imense. Operațiunile de salvare au fost in desfașurare pe aleile inundate din provincia Fujian, din sudul Chinei, a aratat videoclipul de luni (17 iulie), dupa ce a…

- Trei zile caniculare, trei zile de respiro și din nou canicula. Sunt avertismentele meterologilor pentru perioada urmatoare. Inca de astazi, aerul a fost fierbinte in sudul și in vestul țarii, cu temperaturi resimțite chiar și de 39 de grade și cu disconfort termic ridicat.

- O alerta rosie de caldura puternica este in vigoare vineri in China intr-o mare parte din nordul tarii, cu temperaturi care se apropie de 40 de grade Celsius, in special in metropola Beijing, care a doborat cu o zi inainte recordul pentru cea mai calduroasa zi, informeaza AFP. Temperaturile ridicate…