Stiri pe aceeasi tema

- O explozie care s-a produs in capitala Keniei, Nairobi, a ucis cel puțin trei persoane și a ranit aproape 300, potrivit BBC . Un camion care transporta gaz a explodat in districtul Embakasi in jurul orei 23:30 (20:30 GMT), „aprinzand o minge uriașa de foc”, a declarat un purtator de cuvant al guvernului.…

- Ploile abundente au afectat statul Rio de Janeiro din Brazilia in weekend. Cel puțin 11 persoane au murit, potrivit serviciului de pompieri.Ploile au inundat strazile, linia de metrou a capitalei și casele oamenilor, potrivit Reuters. De asemenea, mai mulți copaci au fost doborați și s-au…

- Seful unei termocentrale din Moscova si șeful fabricii care o deține, plus adjunctul dintr-o primarie au fost arestați dupa ce mii de persoane au ramas fara caldura pe un ger naprasnic in regiunea Moscovei, din cauza intreruperilor serviciilor de caldura, a relatat Reuters.Locuitorii s-au adunat marți,…

- Ministerul de Interne al Ucrainei l-a plasat vineri pe seful Bisericii Ortodoxe ruse, un sustinator al razboiului de 21 de luni al Kremlinului impotriva Kievului, pe o lista a persoanelor urmarite, dupa ce serviciile de securitate l-au acuzat ca el contribuie la conflict, conform Reuters.Masura este…

- Mai multe persoane din Gaza sunt expuse riscului de moarte din cauza bolilor decat din cauza bombardamentelor, susține un reprezentant al Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit Reuters.Mai mulți oameni ar putea sa moara din cauza bolilor decat din cauza bombardamentelor din Gaza daca sistemul…

- Mai multe persoane din Gaza sunt expuse riscului de moarte din cauza bolilor decat din cauza bombardamentelor, susține un reprezentant al Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit Reuters. Mai mulți oameni ar putea sa moara din cauza bolilor decat din cauza bombardamentelor din Gaza daca sistemul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit luni, 20 noiembrie, in capitala Ucrainei cu directorul general al Fox Corp, Lachlan Murdoch, in ceea ce Kievul afirma ca reprezinta un "semnal foarte important" de susținere intr-un moment in care atenția presei mondiale s-a mutat de la razboiul…