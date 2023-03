Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de programare online pentru depunerea cererilor de pasapoarte este disponibil, incepand de luni, pe platforma HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), arata PNL, intr-o postare pe Facebook. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Serviciul de programare online pentru depunerea cererilor de pasapoarte este disponibil, incepand de luni, pe platforma HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne, la adresa hub.mai.gov.ro/epasapoarte, potrivit Agerpres."Pornind de la nevoia de gestionare eficienta a fluxurilor de cetateni…

- Romanii vor avea la dispoziție, din 20 martie, un nou serviciu de programare online pentru depunerea cererilor de pașapoarte, anunța Ministerul Afacerilor Interne. Noul serviciu va permite efectuarea unei programari incepand din ziua curenta, valabila o perioada de 90 de zile.

- Incepand de luni, 20 martie, romanii vor putea accesa un nou serviciu online de programare pentru depunerea cererilor de pașapoarte The post Incepand de luni, 20 martie, romanii vor putea accesa un nou serviciu online de programare pentru depunerea cererilor de pașapoarte first appeared on Partener…

- A fost lansat un nou serviciu de PROGRAMARE online pentru obținerea pașaportului Incepand de luni, 20 martie, cetatenii vor putea accesa un nou serviciu de programare online pentru depunerea cererilor de pasapoarte, a transmis intr-un comunicat Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Ministrul afacerilor…

- . Din 20 martie, romanii se pot programa in ziua respectiva pentru a-si face actele Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat ca incepand de luni, 20 martie, romanii vor avea la dispozitie un nou serviciu de programare online pentru depunerea cererilor de pasapoarte. Noul serviciu de programare…

- Certificatul de cazier judiciar poate fi obținut online incepand de miercuri, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.ro. Asta deoarece Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii și Ministerul de Interne au operaționalizat proiectul pilot privind eliberarea certificatelor in sistem electronic.…

- Ministrul Digitaliarii, Sebastian Burduja, a declarat, luni, la Interviurile Digi24.ro, ca pana la finalul anului, romanii vor putea sa obțina cateva servicii notariale mai simple online, pentru a nu mai consuma timp in salile de așteptare ale notarilor. Burduja a explicat ca ministerul sau lucreaza…