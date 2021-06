Peste 60% dintre produsele celei mai mari companii alimentare din lume sunt nesănătoase Nestle, cea mai mare companie alimentara din lume, a recunoscut ca peste 60% din principalele sale produse si bauturi nu se incadreaza in „definitiile recunoscute ale sanatatii”, iar unele dintre aceste produse nu „vor fi niciodata sanatoase, indiferent de ritmul in care le imbunatatim”, transmite Financial Times. O prezentare care a circulat anul acesta in randurile executivilor de top ai Nestle, analizata de FT, arata ca doar 37% din produsele firmei, excluzand mancarea de animale si alimentele medicale, reusesc sa atinga un rating de peste 3,5 stele in cadrul sistemului de sanatate din Australia.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

