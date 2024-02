Danone şi Nestle vor încetini creşterea produselor lor în 2024, după doi ani de majorări Dar Danone, care detine marci precum apele Evian si Badoit si iaurtul Activia, a avertizat ca preturile vor creste in continuare, invocand necesitatea de a compensa costurile fortei de munca si cele de transport. Nestle a spus ca inregistreaza un impact mai mic al costurilor de transport decat in anii precedenti, desi a existat un anumit stres din cauza atacurilor asupra transporturilor maritime din Marea Rosie. Comentariile lor vine dupa cele ale rivalul britanic Unilever, producatorul de sapun si inghetata Dove si Ben & Jerry’s, a spus in aceasta luna ca cresterile de preturi – care au contribuit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea regiunea separatista moldoveneasca nu va cere sa fie anexata Rusiei, a declarat duminica șeful Serviciului de informații militare din Ucraina, Kirilo Budanov, intr-o conferința presa la Kiev, transmite Kyiv Independent.„Nimeni nu va adera la Federația Rusa pe 28 (februarie)”, a declarat Budanov,…

- Doi dintre cei mai mari producatori mondiali de bunuri de larg consum, Nestle si Danone, au anuntat joi ca vor incetini majorarile de preturi in 2024, dupa doi ani de cresteri care i-au facut pe consumatori sa caute alternative ieftine la produse de baza precum iaurt si cafea, transmite Reuters, preluata…

- Franța, Germania și Polonia promit sa transforme Europa intr-o putere de securitate și aparare cu o capacitate și mai mare de a susține Ucraina, pe fondul ingrijorarilor crescande fața de scenariul revenirii la Casa Alba a fostului președinte american Don

- UPDATE Zelenski a facut noi schimbari in armataPreședintele Volodimir Zelenski a anunțat mai multe schimbari in conducerea militara a Ucrainei in timpul discursului sau de seara din 10 februarie, numind doi noi adjuncți ai comandantului șef Oleksandr Sirski și trei noi adjuncți ai șefului Statului Major…

- Comentariile dictatorului rus Vladimir Putin care identifica Occidentul drept „inamicul” Rusiei sugereaza o narațiune a Kremlinului menita sa convinga națiunile occidentale sa tradeze Ucraina in viitoarele negocieri cu Rusia, scrie Institutul pentru Studiul Razboiului, potrivit The Kyiv Independent.

- Proiectul, vazut ca un element cheie in eforturile Rusiei de a-si creste cota de piata globala a GNL la 20% pana in 2030, de la 8%, se confrunta deja cu dificultati din cauza sanctiunilor SUA privind conflictul din Ucraina si a lipsei transportatorilor de gaze. Companiile petroliere de stat ale Chinei…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Creșterea producției de energie electrica curata a contribuit la scaderea prețurilor la termen ale energiei electrice in Europa la cele mai scazute niveluri de dinainte de invazia Rusiei in Ucraina in 2022, arata Reuters. Prețurile energiei electrice de tip banda, cu ridicata,…

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a respins ingrijorarile exprimate in legatura cu lipsa de progres a fortelor armate ucrainene in razboiul impotriva Rusiei, relateaza dpa, scrie AGERPRES. "Nu exista niciun impas", a spus Kuleba, la sosirea miercuri la reuniunea ministrilor de externe…