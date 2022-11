Peste 50% dintre britanici regretă ieșirea din Uniunea Europeană Daca aproximativ jumatate dintre romani spun ca situația este mai grea decat in 1989, dar cu siguranța nimeni nu ar vrea sa se intoarca in timp cu 33 de ani, britanicilor le-au trebuit doar doi ani ca sa regrete ca nu mai sunt in UE. Intrebați daca cred ca Brexit a fost o idee buna (sau rea), cei mai multți dintre cetațenii Regatului Unit spun ca a fost o greșeala, noteaza Hotnews . Referendumul din 2016 cu privire la apartenența țarii la UE a avut un rezultat foarte strans, 48,11% votand ca sa ramana (Remain), iar 51,89% ca sa iasa (Leave). Chiar daca a fost evident ca s-a votat pentru ieșirea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

- Numarul celor care traiesc in Anglia si Tara Galilor, nascuti fiind insa in afara Marii Britanii a ajuns la 10 milioane, in principal printr-o crestere uriasa a numarului de cetateni romani, arata cele mai recente date de recensamant publicate miercuri de Oficiul national de statistica de la Londra,…

- Sefa guvernului scoțian, Nicola Sturgeon, a anuntat luni ca intentioneaza sa investeasca 20 miliarde de lire (22 miliarde de dolari) pentru a construi o Scotie independenta, bazata pe energii regenerabile, daca aceasta natiune britanica decide sa paraseasca Regatul Unit, informeaza France Presse. Aceste…

