- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la 14 zile dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19, ca aceasta boala este mult diferita de o gripa si i-a indemnat pe localnici sa se protejeze, avertizand ca incidenta cazurilor de infectare…

- Hotelurile si pensiunile din municipiul Sfantu Gheorghe afectate de pandemie, dar si firmele care anul acesta au avut pierderi de cel putin 15% fata de anul trecut, pot primi o finantare de maximum 50.000 de euro printr-un program de minimis finantat de Consiliul local municipal ce vizeaza redresarea…

- Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, proaspat reales pentru un nou mandat, a fost diagnosticat cu Covid-19. Edilul spune ca se simte slabit și ca joi urmeaza sa mearga la spital. „Ieri am avut febra, iar in aceasta dimineata nu am simțit gustul pastei de dinți. Deoarece acestea sunt simptome ale…

- "Ieri am avut febra, iar in aceasta dimineata nu am simtit gustul pastei de dinti. Deoarece acestea sunt simptome ale infectiei cu noul coronavirus, am facut un test. Rezultatul a fost pozitiv. Ma simt putin slabit, dar per total sunt bine. Maine ma duc la spital pentru o noua examinare si bineinteles…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca in curand ar putea incepe lucrarile de modernizare a trecerii la nivel de cale ferata, urmare a demersurilor Primariei catre CFR. Lucrarile sunt destul de ample, fiind necesara și realizarea unei…

- Consiliul local Sfantu Gheorghe a alocat 5,2 milioane de lei pentru pregatirea noului an scolar – achizitionarea de tablete, laptopuri, mobilier si materiale dezinfectante. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat marti ca din aceasta suma 4 milioane de lei vor fi directionati…

- Seful Garii CFR Sfantu Gheorghe a fost diagnosticat cu COVID-19, iar statia respectiva a fost dezinfectata, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, Oana Branzan. Ea a adaugat ca Directia de Sanatate Publica (DSP) Covasna a demarat o ancheta…

- Ziua Imnului National a fost sarbatorita, miercuri, in fata statuii voievodului Mihai Viteazul din Sfantu Gheorghe de un grup restrans de persoane, desi primarul municipiului, Antal Arpad, s-a opus organizarii manifestarilor din considerente de siguranta, avand in vedere contextul epidemiologic actual.…