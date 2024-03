Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de elemente reflectorizante au fost distruse pe DN13E intre localitațile Sfantu Gheorghe și Valcele, transmite Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov. Elementele reflectorizante de pe parapetul de siguranța au fost distruse in totalitate pe o distanța de peste 1,5 km. Paguba se ridica…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov anunta ca peste 400 de elemente reflectorizante au fost distruse pe DN 13E, intre Sfantu Gheorghe si Valcele, judetul Covasna. Reprezentantii institutiei au facut sesizare la Politie pentru identificarea autorilor, paguba depasind 20.000 de lei,…

- Elevii Liceului de Arte „Plugor Sandor” din Sfantu Gheorghe, care au participat la Concursul de Teoria Muzicii „Tudor Ciortea” organizat la Liceul de Muzica din Brașov, la sfarșitul saptamanii trecute, au reușit sa obțina rezultate foarte bune. Din cei 249 de elevi participanți din liceele de muzica…

- In cadrul eforturilor pentru imbunatatirea infrastructurii rutiere, Sectia Productie a Directiei Regionale de Drumuri si Poduri D.R.D.P. Constanta demareaza lucrari de reparatii asfaltice pe drumul national DN 3B.Proiectul vizeaza restabilirea calitatii suprafetei carosabile, cu un accent pe sectorul…

- Ninge abundent, vineri seara, in județul Harghita și zona montana a județului Covasna. Drumarii intervin cu 30 de utilaje.„Acționam cu aproximativ 30 de utilaje in toate zonele afectate”, anunța Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, potrivit mediafax. Ninsorile vor continua…

- Prapad la frontiera dupa sarbatori. Vama Nadlac, invadata de gunoaie. S-au aruncat tone. Atat Primaria Nadlac cat si angajatii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara au mobilizat oameni pentru a strange gunoaiele care se intind pe kilometri intregi de-a lungul DN 7, in apropiere de…

- Prapad la frontiera dupa sarbatori. Vama Nadlac, invadata de gunoaie. S-au aruncat tone. Atat Primaria Nadlac cat si angajatii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara au mobilizat oameni pentru a strange gunoaiele care se intind pe kilometri intregi de-a lungul DN 7, in apropiere de…

- Senatorul Dragoș Popescu a mers in fața procurorilor anticorupție, unde a facut o plangere penala pentru abuz in serviciu și incalcarea legislației. In denunțul formulat de senator este vizat și directorului general de la Administrația Naționala Apele Romane, Sorin Lucaci. In denunț se arata ca podul,…