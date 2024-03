Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute a fost deschis șantierul pentru lucrarile ce vor fi efectuate pe Lotul 3 al autostrazii A7 – Pietroasele- Municipiul Buzau. Ieri, directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRPD) Buzau, Sorin Robu, a efectuat o vizita de lucru in zona in care au demarat lucrarile. ,,Pe sectorul…

- Sectia de Drumuri Nationale Sfantu Gheorghe a depus o plangere la Inspectoratul Judetean de Politie Covasna pentru identificarea persoanelor care au distrus peste 400 de elemente reflectorizante pe DN 13E, intre localitatile Sfantu Gheorghe si Valcele. Potrivit reprezentantilor Directiei Regionale de…

- Așa cum anunța ministrul Transporturilor luna trecuta, pe 1 martie, firmele lui Umbrarescu au inceput sa lucreze la secțiunea Marginea-Holdea, parte a Autostrazii A1 Lugoj-Deva. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, s-a inceput amenajarea accesului in șantierul din zona…

- Astazi, la sediul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzau, a fost semnat procesul de predare-primire a amplasamentului pentru construcția lotului de autostrada Pietroasele – Buzau. ,,Astazi, 15.02.2024, la sediul DRDP Buzau, directorul regional Sorin Robu, in calitate de Beneficiar din…

- Direcția Regionala Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a anunțat lansarea licitației pentru proiectarea și construcția centurii de vest a Timișoarei. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 29 martie 2024, ora 15:00. Valoarea estimata a contractului este de 1.695.891.211,40 lei, fara TVA. „Varianta…

- In cadrul eforturilor pentru imbunatatirea infrastructurii rutiere, Sectia Productie a Directiei Regionale de Drumuri si Poduri D.R.D.P. Constanta demareaza lucrari de reparatii asfaltice pe drumul national DN 3B.Proiectul vizeaza restabilirea calitatii suprafetei carosabile, cu un accent pe sectorul…

- Rețea de canalizare menajera, in comuna Ohaba. Licitația pentru lucrari, lansata in SEAP Rețea de canalizare menajera, in comuna Ohaba. Locuitorii din satele Ohaba și Secașel vor beneficia in curand de o rețea de canalizare menajera. Lucrarile vor costa peste 7,5 milioane de lei. Primaria Ohaba a lansat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intens pe DN 1 Ploiesti ndash; Brasov, circulandu se pe alocuri in coloana pe raza localitatii Comarnic, pe sensul de urcare, dar si intre statiunile Predeal si Busteni Valea Prahovei , pe sensul catre…