- Cu o rata de incidența de 4,18, in creștere cu 0.08 fața de ziua precedenta, județul Timiș este singurul din Romania aflat astazi, 24 februarie, in scenariul roșu. Totodata, Capitala ramane pe primul loc la numarul de infectari in ultimele 24 de ore, cu 153 de cazuri mai multe ca ieri. Grupul de Comunicare…

- Din cele 3.353 de cazuri confirmate vineri, 15 ianuarie, la nivel national, doar 469 au fost in Bucuresti. Capitala s-a inscris in ultimul timp pe un trend descendent al infectiilor cu SARS-CoV-2.

- Capitala sementine pe prima pozitie in topul zonelor cu cele mai multe noi infectari SARS-CoV-2, fiind raportate 560 de cazuri in ultimele 24 de ore si un total de 110.627 de imbolnaviri de la inceputul pandemiei. Pe locul 2 este judetul Timis cu 299 cazuri, iar pe locul 3 judetul Cluj cu 291 de cazuri.

- Din cele 4.841 de cazuri noi, confirmate in ultimele 24 de ore, 865 au fost depistate in Bucuresti. Rata de transmitere in judetul Ilfov este cea mai mare din tara, potrivit datelor oficiale, publicate vineri, 8 ianuarie. Care este situatia pe judete.

- Din totalul de 3.034 de cazuri noi de infectie cu SARS-CoV-2, depistate in ulrimele 24 de ore, 589 au fost in Bucuresti. Cea mai mare rata de infectare – 4,28 – se mentine in judetul Ilfov.

- Ilfov continua sa fie pe primul loc in randul judetelor cu cele mai mari rate de infectare din țara, fiind raportate 6,43 de cazuri la mia de locuitori, in creștere cu 0,11 fața de ziua precedenta. De asemenea, Bucurestiul se afla pe locul doi la incidența imbolnavirilor, cu 5,13. Pe de alta parte,…

- Din cele 3.350 de cazuri noi, diagnosticate duminica, 20 decembrie, 600 au fost in Bucuresti. Judetull Ilfov inregistreaza in acest moment cea mai mare rata de transmitere a virusului SARS-CoV-2 la mia de locuitori - 6,7.

- Din cele 5.340 de noi cazuri confirmate vineri, 18 decembrie, 1.088 – cele mai multe - sunt in Capitala. Judetul Ilfov este in top la rata de transmitere a virusului – 7,15, urmat de Bucresti – 6,57.