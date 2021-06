Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost administrate 20.345 doze de vaccin, dintre care 16.680 - Pfizer, 2.328 - Johnson&Johnson, 766 - Moderna si 571 - AstraZeneca, potrivit unei informari transmisa de Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19.

- Autoritațile locale din Sebeș au anunțat ca in perioada 4 – 6 iunie 2021, in intervalul orar 08.00-20.00, se desfașoara un nou maraton de vaccinare a populației impotriva Covid-19, in municipiu. Vaccinarea are loc la sediul Centrului de Zi pentru Persoane cu Dizabilitați Sebeș, aflat pe bulevardul „Lucian…

- Un numar record de persoane au fost imunizate in prima zi la maratonul de la Palatul Republici. Este vorba despre 3500 de locuitori ai capitalei care au avut de ales intre serurile AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm și Sinovac, recepționate de la Agenția Naționala de Sanatate Publica. Maratonul continua…

- In cele doua zile ale Maratonului vaccinarii care s-a desfașurat in Piața Tricolorului din municipiul Bacau, weekend-ul trecut, au fost vaccinate 683 de persoane (285 in prima zi și 398 in a doua zi). 365 persoane au ales imunizarea cu serul Johnson&Johnson și 318 cu Pfizer. Sprijinul acordat echipelor…

- La maratonul vaccinarii de la Sala Polivalenta BT Arena, din Cluj-Napoca, s-au vaccinat pana sambata seara, la ora 20.00, 1592 de persoane. Conform autoritaților, in dupa-amiaza de vineri, 14 mai, s-au vaccinat circa 500 de persoane, iar de vineri de la ora 20.00 și pana sambata, la aceeași ora,…

- Peste 5.500 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 pana in prezent, la Maratonul de Vaccinare de la Bucuresti, care se desfasoara la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala. Peste 1.300 de persoane s-au prezentat pe tura de noapte pentru a li se administra vaccinul.

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat ca 80.809 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Potrivit CNCAV, din cele 80.809 persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 54.680 de persoane au primit prima doza de vaccin,…

- CNCAV precizeaza ca 30.702 de persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar doza a doua au primit-o 27.360 de persoane.Pana in prezent, de la debutul campaniei de vaccinare anti-COVID, pe 27 decembrie 2020, au fost administrate 2.626.770 de doze unui numar de 1.800.680 de persoane, dintre care 974.590…