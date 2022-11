Un recent raport al Organizației Mondiale a Sanatații se refera in termeni de ingrijorare la igiena și grija pentru sanatatea buco-dentara. OMS subliniaza ca neglijarea igienei și problemele buco-dentare afecteaza aproape jumatate din populația globului. Nu-i nici o surpriza faptul ca populațiile cele mai defavorizate sunt și cele mai afectate, copiii, persoanele in varsta și cele cu dizabilitați fiind in capul acestei liste. In acest sens, OMS formuleaza o serie de recomandari cu scopul de a imbunatați acoperirea sanitara la nivel global pana in 2030. Carii, gingii inflamate și cancere ale cavitații…