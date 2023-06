Stiri pe aceeasi tema

- Grup de 24 de turiști, blocat in zona Cheile Ramețului – Brana Caprei. Acționeaza echipaje ISU, jandarmi și Salvamont Alba Un grup de turiști aflați pe traseu montan in zona Cheile Ramețului – Brana Caprei a fost surprins de condițiile hidrometeorologice nefavorabile, sambata seara. Ghidul care-i insoțea…

- Doi turiști inconștienți au incercat in noaptea de Inviere sa escaladeze Muntele Ceahlau imbracați sumar, in colanți și cu gleznele la vedere. Șeful Salvamont Neamț, Raul Papalicef, a povestit pe Facebook cum au fost salvați cei doi tineri care urcasera pana la 2.000 de metri, in colanți și cu glezna…

- Joi, 13 aprilie, la orele 15:56, un apel sosit prin Dispeceratul Salvamont, ne-a alertat despre faptul ca un grup de 3 tineri, cu varste de 22 și 23 de ani, o fata și doi baieți, studenți la Sibiu și Cluj-Napoca, au probleme in Cheile Ramețului. Am fost puși in legatura cu aceștia și astfel am aflat…

- Sute de locuitori din Alba, fara energie electrica din cauza vantului puternic. Copaci cazuți peste firele de curent Marți dimineața, peste 600 de locuitori din județul Alba nu aveau curent, din cauza avariilor produse la rețea in urma vantului puternic. Județul se afla sub Cod Galben de vant, respectiv…