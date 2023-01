Stiri pe aceeasi tema

- 129 mașini au fost oprite in trafic marți, 17 ianuarie 2023, vizații fiind, in special, autovehiculele destinate transportului in regim de taxi. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea incearca, prin astfel de acțiuni, sa previna incalcarea legislației privind transportul…

- La finalul saptamanii, polițiștii rutieri și cei de la structurile de ordine publica cu atribuții pe linie de poliție rutiera au fost prezenți in trafic și au continuat acțiunile reactiv-preventive pentru siguranța traficului rutier. „Pentru abaterile constatate, au aplicat 396 de sancțiuni contravenționale,…

- Ieri, 12 ianuarie, polițiștii Biroului de Ordine Publica Sighetu Marmației au desfașurat o acțiune pe mai multe linii de munca, inclusiv pe linia prevenirii faptelor de cersetorie. In cadrul acțiunii au fost aplicate opt sancțiuni contravenționale in valoare totala de peste 21.000 de lei. Totodata,…

- Polițiștii mureșeni au desfașurat ieri, timp de doua ore, o acțiune de tip blitz pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere. A fost vizat DJ153C Reghin- Gurghiu- Ibanești și DN 15 Reghin – Petelea – Periș, transmite IPJ Mureș. Potrivit sursei citate, in urma abaterilor constatate au…

- AVIZ AMATORILOR, in noaptea de Revelion, polițiștii rutieri au reținut 338 permise de conducere și au retras 84 certificate de inmatriculare, totodata polițiștii și jandarmii au prins in flagrant 218 autori de infracțiuni, care au savarșit 203 fapte penale. Polițiștii și jandarmii au constatat 3.600…

- Miercuri, 7 decembrie 2022, structurile Politiei Romane desfasoara 8 actiuni operative si 35 de perchezitii in dosare penale din domeniile: combaterea criminalitatii organizate, investigarea criminalitatii economice, investigatii criminale si arme, explozivi si substante periculoase. La aceasta ora,…

