- Ajutoare de urgența de la 1.500 lei/familie la 10.000 lei/familie, anunța Hotararea Guvernului nr.974 din 3 august 2022 privind acordarea unor ajutoare de urgența pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite in anul 2022, publicata in Monitorul Oficial 775 din 3 august 2022. Potrivit…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale propune acordarea, incepand cu luna august, a unei patrimi din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2021, tuturor categoriilor de personal…

- Guvernul a majorat in medie cu 50% valoarea ajutoarelor de urgenta care vor fi acordate in acest an familiilor sau persoanelor singure afectate de inundatii, alunecari de teren sau fenomene meteorologice periculoase, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. Masura adoptata miercuri a fost…

- Aproximativ 1,6 milioane de carduri pe care se incarca ajutorul de 250 de lei pentru alimente si mese calde au fost emise pana miercuri, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Pentru saptamana viitoare, obiectivul este depasirea pragului de 2 milioane de carduri emise. Ministerul…

- Guvernul a aprobat joi Ordonanta de Urgenta ce prevede acordarea unui ajutor de 700 lei pentru pensionarii din sistemul public si militar cu venituri sub 2.000 lei/luna, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai. Am adoptat, astazi, Ordonanta de Urgenta care prevede acordarea unui ajutor de 700 de lei…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi acordarea unui ajutor financiar in valoare de 700 de lei pentru pensionarii din sistemul public, sistemul pensiilor militare de stat si pentru beneficiarii de drepturi prevazute de legi cu caracter special, ale caror venituri sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei,…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o OUG care prvede acordarea unui sprijin financiar de 700 de lei pentru toti pensionarii din sistemul public si militar care au mai ptin de 2.000 de lei pe luna. Banii se acorda o singura data, in luna iulie. Cristian Vasilcoiu, secretar de stat in Ministerul Muncii…