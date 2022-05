Peste 1.000 de localități, eliberate de sub ocupația rușilor Ucraina a eliberat pana acum peste 1.000 de localitați ocupate de ruși, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, adaugand ca eliberarea graduala a regiunii Harkov arata ca nu vor lasa niciun teritoriu inamicului. Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri noapte, in mesajul sau zilnic catre poporul ucrainean, ca forțele armate au eliberat vineri inca șase așezari […] The post Peste 1.000 de localitați, eliberate de sub ocupația rușilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a eliberat pana acum peste 1.000 de localitați ocupate de ruși, a anunțat președintele Volodimir Zelenski vineri noapte, adaugand ca eliberarea graduala a regiunii Harkov arata ca nu vor lasa niciun teritoriu inamicului. Pe de alta parte, o deputata ucraineana afirma ca situația pe front este…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca militarii ucraineni au capturat mai mulți lunetiști ruși. Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat ca soldații ucraineni au capturat 11 dintre lunetistii armatei ruse, in urma unei operatiuni speciale in regiunea Harkov, potrivit purtatorul de…

- In timp ce zeci de civili, intre care și copii, au murit și au fost raniți in atacurile armatei ruse, lansate asupra orașelor Odesa și Harkov, dar și in Donbas, președintele rus Vladimir Putin a ales sa-și petreaca noaptea de Inviere la biserica. Potrivit „The Globe and Mail”, citat de Mediafax, Putin…

- Peste 100 de civili au fost ucisi in zilele in care trupele ruse au ocupat Sumi, oras din nordul Ucrainei. In plus, mai multi localnici, al caror numar exact nu este cunoscut, sunt dati disparuti, a declarat miercuri seful administratiei militare din regiunea omonima, Dmitro Jivitki, citat de agenția…

- Forțele rusești incearca sa strapunga apararea ucraineana in Izum, in Harkov, in estul Ucrainei, prin relocarea unor unitați suplimentare in zona, incercand totodata sa stabileasca un control total asupra orașului Mariupol, spune armata ucraineana in raportul de dimineața. De asemenea, retragerea rușilor…

- Razboiul din Ucraina continua. Puternice explozii s-au auzit in cursul nopții in regiunea Harkov, iar alarmele antiaeriene au rasunat in mai multe orașe. Tot in cursul nopții, aproximativ 5.000 de oameni evacuați din Sumi au ajuns la Poltava, oraș care pana acum nu a fost atacat de forțele rusești.…

- Razboiul din Ucraina continua. Cele mai puternice explozii s-au auzit in cursul nopții in regiunea Harkov, iar alarmele antiaeriene au rasunat in mai multe orașe. Tot in cursul nopții, aproximativ 5.000 de oameni evacuați din Sumi au ajuns la Poltava, oraș care pana acum nu a fost atacat de forțele…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie,…