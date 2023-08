Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor furnizate de Agerpres, Ministerul de Externe rus a condamnat luni ceea ce considera a fi un „atac terorist ucrainean” asupra podului Kerci, care conecteaza Rusia cu Crimeea. Reuters menționeaza ca Ministerul de Externe rus sugereaza posibilitatea ca Occidentul sa fie complice…

- La 500 de zile de la inceputul razboiului, Statele Unite au anunțat ca vor furniza Ucrainei muniții cu dispersie, interzise in peste 120 de țari, pentru contraofensiva sa impotriva forțelor rusești.

- Rusia a reținut peste 800 de civili de la inceputul conflictului din Ucraina, in februarie anul trecut, dintre care 77 au fost executați, potrivit unui raport al unei misiuni de monitorizare a ONU in Ucraina, citat de Reuters.

- Rebeliunea esuata a grupului de mercenari Wagner in Rusia a scos in evidenta fisuri in puterea militara a Moscovei cauzate de razboiul din Ucraina, a declarat luni, 26 iunie, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, potrivit Reuters și…

- Presedintele Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au convenit ca liderul rus sa viziteze Turcia "in curand", a declarat vineri un consilier al Kremlinului, citat de Interfax, relateaza Reuters. "Exista o invitatie din partea presedintelui Turciei. Putin si Erdogan au convenit ca…

- Ucraina doreste sa inceapa lucrarile pentru a face si mai adanc canalul sau de navigatie pe Dunare inca din acest an, pentru a-si extinde rutele alternative pentru exportul de cereale si intentioneaza sa poarte discutii cu oficialii Uniunii Europene pe aceasta tema in viitorul apropiat, a declarat marti…

- Ucraina, care a fost invadata de Rusia anul trecut, a marit deja adancimea canalului Bastroe de la 3,9 metri la 6,5 metri, cu scopul de a creste exporturile de alimente din porturile sale fluviale. Ministrul Iuri Vaskov a declarat marti, la o conferinta pe tema cerealelor, ca noua adancime a canalului…

- Cotatia graului pe plan global a scazut si mai mult joi, dupa ce extinderea acordului privind exporturile de cereale ucrainene pe Marea Neagra a atenuat temerile privind aprovizionarea pe plan mondial, transmite Reuters. Cotatia graului la bursa de cereale de la Chicago (CBOT) a scazut joi cu 2%, la…