Pragul de 10 milioane de doze de vaccin administrate in Romania in cadrul campaniei naționale de imunizare impotriva COVID-19 a fost depașit joi, anunța reprezentanții RoVaccinare. Informația a fost facuta publica pe pagina de Facebook RoVaccinare . “Peste 10 Milioane de doze administrate in Romania! Astazi am depașit pragul de 10.000.000 de doze administrate in cadrul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19. Mulțumiri personalului vaccinator pentru efortul susținut, autoritaților implicate și persoanelor care au ales sa aiba incredere in știința și beneficiile vaccinarii”, transmis…