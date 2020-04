Peste 10% din cele aproximativ 1.450 de teste pentru COVID-19 efectuate pana in prezent la persoane din judetul Covasna sunt pozitive. Cele mai multe cazuri sunt Sfantu Gheorghe, aproape 74% din total.Peste 10% din cele aproximativ 1.450 de teste pentru COVID-19 efectuate pana in prezent la persoane din judetul Covasna sunt pozitive, iar cele mai multe cazuri au fost depistate in municipiul Sfantu Gheorghe, au informat, marti, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP).Potrivit directorului institutiei, Agoston Laszlo, probele prelevate au fost trimise la laboratoare din Bucuresti, Brasov,…