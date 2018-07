Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Paul Brummell, in vizita de ramas bun, cu prilejul incheierii mandatului acestuia in Romania, cei doi interlocutori exprimandu-si satisfactia fata de evolutiile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a primit-o marti pe ambasadoarea Republicii Tunisiene, Boutheina Labidi, in vizita de ramas-bun, prilej cu care a remarcat potentialul semnificativ de consolidare si diversificare a relatiilor economice romano-tunisiene, in sectoare precum agricultura,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si omologul sau din Capul Verde, Luis Filipe Tava, aflat in vizita la Bucuresti, au convenit o serie de masuri vizand relansarea cooperarii politico-diplomatice dintre cele doua tari. Intre acestea se numara finalizarea procedurii de acreditare a unui…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri, 20 iunie, ca romanul luat ostatic in Burkina Faso, in 2015, se afla in Mali, dupa ce a avut discutii generale cu omologul sau din Burkina Faso, Alpha Barry, cu privire la Iulian Ghergut, romanul rapit in urma cu trei ani in aceasta tara. “Discutiile…

- Evolutiile recente din Orientului Mijlociu, precum si stadiul relatiilor bilaterale s-au numarat printre subiectele discutate, joi, de ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, cu ambasadorul Republicii Islamice Iran la Bucuresti, Hamid Moayyer. Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, miercuri si joi, in marja reuniunii ministeriale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica de la Paris, intrevederi cu sefii delegatiilor din Argentina, Coreea de Sud, Japonia, Noua Zeelanda, Paraguay si SUA, prilej cu care au…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri pe ambasadorul agreat al Republicii Indonezia la Bucuresti, Muhammad Amhar Azeth, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, se arata intr-un comunicat al MAE transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, intrevederea…

- Pe 9 mai 1877, de la tribuna Parlamentului, Mihail Kogalniceanu, Ministrul Afacerilor Externe al guvernului condus de Ion C. Bratianu citeste documentul politic asumat de guvern si care va fi apoi votat de camere si promulgat, pe 10 mai, de Principele Domnitor Carol I, prin care Romania iesea de sub…