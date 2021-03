Stiri pe aceeasi tema

- Persoana cu numarul 1.000.000 din Romania care s-a vaccinat impotriva Covid-19 este Valentina Fulga, o femeie in varsta de 86 de ani. Vaccinul i-a fost administrat chiar de coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița. Valentina Fulga, persoana cu numarul 1.000.000 care s-a vaccinat…

- Prima persoana din Romania vaccinata impotriva COVID-19, asistenta medicala Mihaela Anghel de la Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" din București, a primit duminica, 17 ianuarie, a doua doza a vaccinului impotriva noului coronavirus (rapelul).

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, duminica, ca 60-70% dintre romani trebuie sa se imunizeze pentru ca viata tuturor sa revina la normal. Raluca Turcan i-a rugat pe oameni sa se gandeasca ca in cazul in care in jur de 70 la suta din populatie nu se va vaccina, atunci riscul nu a trecut si…

- Prima persoana care va fi vaccinata la Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals” va fi Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista, membra a echipei medicale care, in data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din Romania confirmat cu virusul SARS-CoV-2. Campania…