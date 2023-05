Persoană căzută în lacul Snagov, căutată de pompieri și scafandri O persoana cazuta in lacul Snagov, vineri seara, este cautata de pompieri, a anunțat Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISUBIF), transmite Agerpres. ISUBIF a comunicat ca, ”am fost alertati pentru cautarea a doua persoane care se aflau pe lacul Snagov si au cazut in apa. Una din ele a fost scoasa imediat de martori. Cealalta este cautata in acest moment”. La cautari au participat un echipaj cu barca de la Sectia Snagov, scafandri, iar la fata locului s-au aflat o autospeciala SMURD si una de pompieri. Potrivit surselor Antena 3 CNN, este vorba despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

