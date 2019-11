Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai spectaculos targ de Craciun din Romania și-a deschis porțile la Sibiu, iar miile de luminite colorate au marcat oficial inceputul sezonului de iarna. Cei care ajung in Piata Mare, anul acesta, vor avea parte si de o surpriza. Organizatorii au montat o roata uriasa, din care se poate admira intreg…

- Suedia, adversara Romaniei de pe 15 noiembrie, și-a prezentat echipamentul pentru Campionatul European de anul viitor, deși nu s-a calificat matematic la turneul final. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Spania - Romania se joaca pe 18 noiembrie, de la…

- Pentru a pune in valoare experienta 5G, Orange propune utilizatorilor din Romania un pachet special de servicii si dispozitive 5G. Acesta include acces la cea mai mare viteza 5G din Romania, trafic de internet nelimitat, 9.33 GB in roaming SEE pe mobil, apeluri de voce si SMS-uri nelimitate national…

- DENT ESTET, liderul pieței de medicina dentara din Romania, alaturi de Spitalul European Polisano din Sibiu lanseaza un nou serviciu medical disponibil incepand cu luna octombrie 2019. Astfel, pacienții care aleg pachetul One Day Check-up in spitalul Polisano vor beneficia pe langa serviciile de medicina…

- In timpul operatiunii au fost gasite 145 de victime ale traficului de persoane, de nationalitate romana si moldoveneasca, dintre care 18 au fost identificate si ulterior eliberate si transferate la diferite ONG-uri. Se estimeaza ca organizatia infractionala a ajuns sa controleze peste 600 de victime…

- Cateva zeci de persoane, alergici la polenul de ambrozie si specialisti, au protestat duminica, in Parcul Kiseleff, pentru a atrage atentia asupra faptului ca legea privind combaterea efectelor ambroziei nu se aplica, informeaza Agerpres. Evenimentul "Tu stii cum arata ambrozia?" este parte din campania…

- Romania se afla pe locul al saselea in lume in topul tarilor de origine a turistilor straini care viziteaza Israelul, a declarat marti directorul de Dezvoltare din Ministerul israelian al Turismului, Ksenia Ko...

- (P) Chiar daca sezonul estival se apropie de final, temperaturile sunt inca ridicate, prin urmare nu ai niciun motiv sa nu profiti de ultimele zile calduroase din acest an. Daca inca ti-au mai ramas zile de concediu, iti propunem o excursie ceva mai lunga, insa extrem de frumoasa, printr-una dintre…