- Persoanele care nu au reușit sa se recenzeze o pot face pana in data 24 iulie. Recenzarea se poate face: acasa, de catre recenzorii desemnați pentru fiecare sector al municipiului; la punctul fix de recenzare, organizat la Primaria Municipiului Dej, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 08:00-16:00.…

- Primaria Sebeș: Perioada de recenzare a populației și locuințelor a fost prelungita pana in 24 iulie. Detalii pentru cetațeni Deoarece ritmul de recenzare la nivel național este scazut și nu s-a reușit recenzarea intregii populații rezidente, Comisia Centrala pentru Recensamantul Populației și Locuințelor…

- Persoanele care nu s-au recenzat pana acum pot face acest lucru, pana la sfarșitul saptamanii, termen care coincide și cu incheierea recensamantului populației și locuințelor, la o serie de puncte fixe pentru recenzare, amplasate in locuri ușor accesibile. Recenzarea la punctele fixe reprezinta o alternativa…

- Comisia Centrala pentru Recensamantul Populației si Locuințelor a hotarat prelungirea perioadei de colectare din teren a datelor pana la 24 iulie 2022, deoarece in anumite localitați din țara ritmul de recenzare este scazut, fiind practic imposibila finalizarea acțiunii pana la data de 17 iulie, stabilita…

- Persoanele care nu s au recenzat pana acum, fie prin autorecenzeze, ori sa fie recenzate mai au la dispozitie aproximativ doua saptamani, informeaza Primaria Constanta. Etapa dedicata interviurilor fata in fata a fost prelungita pana pe 24 iulie a.c.In cazul in care vreti sa va recenzati, dar nu v a…

- In judetul Neamt s-au autorecenzat prin aplicatia online aproximativ 43% din populatia estimata pe baza ultimelor informatii existente. Urmeaza etapa in care recenzorii vor colecta datele de la populatie, cu tableta, pe baza unui chestionar electronic. In Neamt sunt repartizati 470 de recenzori care,…

- Social Bursa locurilor de munca la Alexandria, Roșiori de Vede și Turnu Magurele mai 4, 2022 11:10 Vineri, 20 mai 2022, incepand cu ora 09.00, la Sala Polivalenta din Alexandria, la sediul Agenției Locale de Ocupare a Forței de Munca Rosiori de Vede si la sediul Agenției Locale de Ocupare a Forței…

- Polițiștii din Alba cauta un minor care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea lui sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 28 aprilie 2022, in jurul orei 16.00, Poliția Municipiului…