Stiri pe aceeasi tema

- Populatia din Rosia Montana, evacuata din cauza unei gropi de prabusire in barajul lacului Taul Mare, se poate intoarce acasa in conditii de siguranta, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, prefectul judetului Alba, Nicolae Albu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Experți din mai multe domenii se reunesc la Abrud pentru a cauta solutii pe termen lung la problema aparuta in barajul Taul Mare. Corespondentul TVR Emanuel Jilinschi transmite care este situația la Roșia Montana și ce planuri au autoritațile.

- Prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu, s-a deplasat astazi in comuna Roșia Montana, la barajul „Taul Mare”, impreuna cu reprezentanții CJSU (ISU, SGA, IPJ, IJJ, APA CTTA SA, STPS) cat și reprezentanți ai administrației publice locale in vederea evaluarii situației din teren. In momentul de fața…

- Intervenția la barajul lacului Taul Mare din Roșia Montana continua. Cu cat a scazut nivelul apei Autoritațile continua refularea apei din lacul de acumulare piscicola Taul Mare de la Roșia Montana. In prezent sunt utilizate trei motopompe de mare capacitate, o motopompa fiind pregatita sa intervina…

- Avarie la barajul de la lacul de acumulare Taul Mare din judetul Alba Foto: DSU Autoritatile continua golirea controlata a lacului de acumulare Taul Mare din judetul Alba, unde a fost identificata o avarie la baraj. Echipele speciale au reusit sa scada cota apei cu aproape un metru, insuficient,…

- La aceasta ora se intervine cu 3 motopompe de mare capacitate pentru deversarea apei din lacul de acumulare, 1 motopompa fiind pregatita sa intervina, iar 2 motopompe vor interveni la nevoie pentru evacuarea apei din zona ingusta a albiei pe raza localitații Roșia Montana (zona locuita). Cota apei in…

- VIDEO din drona de la Taul Mare din Roșia Montana: Cum se vede de la inalțime barajul și operațiunea de golire parțiala a lacului Ziua de duminica, 2 octombrie, este marcata de alerta care s-a dat in Apuseni, in mijlocul nopții. O fisura la barajul lacului piscicol Taul Mare din Roșia Montana, de forma…

- VIDEO: Cum arata fisura care s-a format in barajul lacului Taul Mare din Roșia Montana. Autoritațile cauta soluții Fisura semnalata sambata la barajul lacului piscicol Taul Mare din Roșia Montana are forma unui con și un diametru de circa 1 m la nivelul coronamentului. Potrivit directorului SGA Alba,…