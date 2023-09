Pericol pe Transalpina între Șugag și Oașa. Copaci doborâți de furtuni stau să cadă pe șosea. Nepăsarea poate provoca noi tragedii Pericol pe Transalpina intre Șugag și Oașa. Copaci doborați de furtuni stau sa cada pe șosea. Nepasarea poate provoca noi tragedii Zeci de copaci doborați de furtunile din ultima perioada stau sa cada pe șoseaua Transalpina, intre Șugag și lacul Oașa. Șoferii care circula pe DN 67 C, Transalpina intre Șugag și lacul Oașa au motive sa fie ingrijorați din cauza brazilor scoși din radacini sau rupți pe versantul abrupt din vecinatatea drumului. O femeie a […] Citește Pericol pe Transalpina intre Șugag și Oașa. Copaci doborați de furtuni stau sa cada pe șosea. Nepasarea poate provoca noi tragedii… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

