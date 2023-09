Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai distructive specii de furnici ar putea invada Europa odata cu incalzirea globala. O specie invaziva de furnici s-a stabilit in Italia si s-ar putea raspandi rapid prin Europa pana in Marea Britanie. In Sicilia au fost identificate 88 de cuiburi de furnici roșii de foc.

- Mai multe țari europene se confrunta cu un val de canicula tarziu. In Franța, sunt 15 departamente sub cod roșu de temperaturi extreme. Iar in Italia, Nero, cum a fost botezat valul de caldura, a adus temperaturi de pana la 38 de grade Celsius și o umiditate greu de suportat.

- China tremura sub amenintarea celui mai puternic taifun din ultimii 6 ani. 130 de milioane de oameni sunt in pericol din cauza furtunii tropicale. Vijelii nemiloase fac prapad si in Europa. De la grindina la inundatii si alunecari de teren, o tornada de fenomene extreme au lovit Italia si Franta.

- Experții i-au avertizat pe proprietarii de animale de companie din Marea Britanie cu privire la potențialele consecințe ale unei epidemii mortale de coronavirus din Cipru, care a ucis 300.000 de pisici.

- Tabloidul german Bild, cel mai bine vandut ziar din Europa, a anunțat ca intenționeaza sa inlocuiasca sute de angajați cu inteligența artificiala.Concret, este vorba despre editori, personal de producție tipografica, corectori sau editori foto. Astfel, ziarul a anunțat un program de reducere…