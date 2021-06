Pericol de explozie pe un drum național: o cisternă încărcată cu motorină s-a răsturnat O cisterna incarcata cu motorina și un autoturism s-au ciocnit violent, marți, pe DN 24A Barlad-Huși, in apropierea comunei Zorleni, din județul Vaslui. Cisterna s-a rasturnat pe carosabil. In varsta de 18 ani, șoferița autoturismului a ramas incarcerata. Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit, marți, cu doua autospeciale (o autospeciala de stingere cu apa și o […] The post Pericol de explozie pe un drum național: o cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

