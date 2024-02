Stiri pe aceeasi tema

- Discursul lui Klaus Iohannia de la Stransburg, in care s-a plans ca politicienii din Europa centrala și de est nu sunt reprezentați la varful UE, nu a fost primit prea bine de presa internaționala. Intr-un articol din publica britanica independenta Emerging Europe, președintele Romaniei este descris…

- In ultima zi a lunii ianuarie, trupa de papuși a teatrului maghiar timișorean prezinta in premiera „Copiii Mamei Badu”, o poveste plina de aventuri, pusa in scena in colaborare cu Teatrul de Papuși Kaboca din Veszprem. Intr-un satuc din mijlocul indepartatei Africi, traia odata o mama și cei trei baieței…

- O femeie din Marea Britanie si fiul sau ar fi murit in Alpii francezi, dupa o avalansa produsa in lantul Mont Blanc, scrie The Guardian, citat de news.ro.Cei doi erau parte dintr-un grup care ar fi schiat mult in afara partiilor, cu un instructor, cand s-a produs avalansa, cu o latime de 400 de metri,…

- Printul Harry a fost obligat luni sa plateasca suma de 48.000 de lire sterline (56.000 de euro) companiei care editeaza publicatia Mail on Sunday, dupa ce a pierdut o runda intr-un proces de calomnie impotriva acestui tabloid britanic, transmite AFP. Unul dintre numeroasele procese intentate de fiul…

- Raidul, scrie The Guardian, a fost luat in calcul pe fondul unei dispute intre Londra și UE, care se indrepta spre restricționarea exporturilor de vaccinuri peste Canalul Manecii.Fostul premier britanic Boris Johnson ar fi luat in calcul, in martie 2021, un raid asupra unei fabrici de vaccinuri din…

- Un nou spectacol, intitulat „1978”, pus in scena la teatrul maghiar timișorean de regizorul sloven Tomi Janezic, va avea premiera joi, 7 decembrie, in unul din fostele sedii ale Facultații de Hidrotehnica a UPT din Calea Ghirodei nr. 32 – un spațiu nefolosit de foarte mult timp, care va fi reintrodus…

- O romanca de 28 de ani este cautata de poliția londoneza pentru un furt de 400.000 de euro. Poliția Metropolitana din Londra a luat legatura cu cea din Romania, dar face apel și la populație pentru a o gasi.