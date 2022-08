Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca elevii romani participanti la Olimpiada Internationala de Astronomie si Astrofizica din Georgia au obtinut o noua performanta.

O noua performanța remarcabila pentru baimareanul Traian Rareș Tuș. Elevul de la Colegiul Național "Gheorghe Șincai" a obținut medalia de argint la ediția a XV-a a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizica. Anunțul a fost facut chiar de tatal tanarului, Florentin Tuș, președintele Camerei…

Sesiunea august-septembrie a examenului national de Bacalaureat incepe marti, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Aproape 35.000 de candidati sunt inscrisi la aceasta sesiune. Primele rezultate vor fi afisate in 31 august. Potrivit calendarului sesiunii august-septembrie 2022 a Bacalaureatului,…

Teodora Smintanca-Strugariu, eleva in clasa a X-a la Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri'' din Bacau, s-a clasat pe primul loc și a obținut Medalia de aur la Olimpiada Internaționala de Limba Germana - o competiție extrem de puternica la care au participat elevi din 57 state.

- Romania s-a facut din nou remarcata pe plan internațional, obținand o medalie de aur, o medalie de argint și o medalie de bronz la Olimpiada Internaționala de Lingvistica. Medalia de argint a fost obținuta de elevul Vlad Oros din Timișoara.

- Lotul Romaniei a obtinut o medalie de aur, una de argint si una de bronz la Olimpiada Internationala de Lingvistica din acest an. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, i-a felicitat pe elevi, parinti si profesori pentru rezultate.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca olimpicii romani au obtinut patru medalii si locul al treilea in lume la Olimpiada Internationala de Geografie. Doi elevi, unul din Iasi si altul din Bucuresti, au obtinut medalii de aur, un elev din Targu Jiu a obtinut medalia de argint, iar…

- „European Association for Astronomy Education” (EAAE) organizeaza anual un concurs de astronomie pentru elevi, intitulat „Catch a Star”, o competiție europeana la care participanții se intrec in proiecte științifice realizate sub indrumarea unor mentori. La ediția din acest an, locul patru a fost obținut…