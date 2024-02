Viitorul planetei, mineritul asteroizilor? ”Exploatarea resurselor din spațiu este o idee mai veche, insa mai actuala ca niciodata. De la an la an epuizam din ce in ce mai repede resursele anuale ale planetei, in 2023 “reușind” performanța ca la puțin peste jumatatea anului (2 august) sa consumam toate resursele naturale regenerabile pentru anul 2023. Prin urmare, gasirea unor surse alternative provenite din exploatarea altor corpuri (precum asteroizii) din Sistemul Solar a devenit o idee intens dezbatuta in cercurile științifice la nivel mondial. Recent un asteroid de marimea unui zgarie-nori a trecut la mai puțin de 2,7 milioane de kilometri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

