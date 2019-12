Stiri pe aceeasi tema

- Badutii eco realizat de copiii din Ghiroda si Giarmata Vii intra in concurs Copiii de la gradinitele si scolile din Ghiroda si Giarmata Vii au realizat un interesant proiect eco. Folosind exclusiv materiale reciclabile, ei au creat sase braduti care au fost amplasati in fata Caminului Cultural din comuna…

- Alex Beleiu a devenit in luna octombrie primul roman campion la Alpe Adria Vintage, o competitie foarte apreciata pe plan continental. Performanta sa a fost surprinzatoare deoarece motociclistul legitimat la CSC Ghiroda si Giarmata Vii a hotarat abia in 2017 sa intre in curse. La varsta la care alti…

- Formatiile valcene Flacara Horezu si Viitorul Daesti incearca sa-si continue seria rezultatelor bune. Cele doua formatii vor juca pe propriul teren in aceasta etapa, contra unor echipe cu un start dezamagitor de sezon. Trupa lui Adi Popa, Flacara Horezu, va primi, sambata, vizita Cetatei Deva, in timp…

- Desi e din Buftea, Constantin Lupulescu a concurat aproape in intreaga sa cariera pentru cluburi din vestul tarii. Dupa ce a castigat numeroase titluri nationale cu AEM Luxten Timisoara, atat la nivel de echipe, cat si la individual, marele maestru a acceptat provocarea celor de la CSC Ghiroda si Giarmata…

- Gala a fost organizata la finalul concursurilor destinate sporturilor de contact in cadrul Cupei Moșnița Noua pentru copii și juniori. La competiție au participat zeci de sportivi, iar cei de la clubul cu cartierul general in Moșnița Noua au obținut 20 de medalii de aur. Evenimentul a fost la prima…

- Echipa CSC Ghiroda și Giarmata Vii este noua campioana a Diviziei A de șah, fiind cea mai buna formație care s-a prezentat la competiția organizata in Mamaia. Echipa banațeana a terminat pe primul loc cu 41,5 puncte, dupa 8 victorii și o remiza in cele noua etape ale concursului. Podiumul a fost completat…

- Duminica, 29 septembrie, multe drumuri vor duce spre Ghiroda, acolo unde se va desfasura cea de-a III-a editie a Festivalului Ceaunelor. Tot in acest weekend, sambata si duminica, vor avea loc zilele comunei Ghiroda si, respectiv a satului Giarmata Vii. The post Ceaune aburinde si multa distractie in…

- Echipele aradene din Liga a III-a au inceput sa produca puncte și doar LT Cermei mai este in „zona roșie” a clasamentului. E posibil sa fie doar o chestie de moment, mai ales ca de acolo a evadat o alta echipa aradeana, Național Sebiș, care are un lot mult mai „subțire”. Șoimii Lipova – Cetate Deva…