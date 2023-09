Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii din Republica Moldova au obținut performanțe la Campionatul Mondial de lupte pe plaja, care este gazduit de Constanța. Luptatorul Traian Capațina a devenit campion al unei etape a turneului din categoria Ranking World Series. Alexandru Borș a obținut titlul de campion mondial la categoria…

- O speranța a luptelor dambovițene a devenit campioana a Romaniei la lupte pe plaja in primele zile din septembrie! Alexandra Girescu, sportiva legitimata la CSȘ Targoviște, a cucerit medalia de aur la categoria 40 de kilograme U17-U20. Micuța sportiva dambovițeana, antrenata de Georgiana și Marin Filip,…

- REȘIȚA – Luptatoarea de la CSȘ Reșița, a cucerit o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Național de lupte pe plaja, desfașurat in perioada 31 august – 3 septembrie, la categoriile de varsta U17, U20 și seniori! „Au participat la aceasta competiție sportivi legitimați la Clubul Sportiv Școlar…

- In perioada 31 august-3 septembrie 2023, la Costinești s-a desfașurat Campionatul Național de lupte pe plaja. Sportivii crescuți in județul nostru au avut din nou rezultate excelente. La categoria de varsta «U20», Nicoleta Bajan (50 kg) și Marian Subțirica (60 kg), luptatori crescuți de Marian Moraru…

- Intrecerile Campionatului National de Lupte pe Plaja la caregoriile de varsta Under 17, Under 20 si Seniori s au desfasurat in judetul Constanta, pe plaja Obelisc din Costinesti. Sportivii de la CSM Constanta au avut evolutii remarcabile, reusind sa castige noua medalii. Rezultatele au fost: Seniori:…

- Lugojul are și un campion național la lupte pe plaja. La Campionatul Național Individual U17 de lupte pe plaja, competiție desfașurata la sfarșitul saptamanii trecute la Costinești, tanarul luptator Bernardo Szilagyi, de la CSȘ Lugoj, a cucerit titlul de campion național la categoria 60 de…

- In perioada 21-25 iunie, la Costinesti, s-a desfasurat Campionatul National de lupte pe plaja, o competitie destinata, de aceasta data, tinerelor talente. Mai intai a avut loc competitia pe aptitudini, cu traseu aplicativ, iar apoi s-a tinut cea de lupte pe plaja, pe doua categorii de varsta. Cluburile…