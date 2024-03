CSM Constanta box: Dupa Erson Huseim, si Alexandru Buleu a cucerit Cupa Romaniei (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Intrecerile Cupei Romaniei la box pentru seniori se desfasoara in aceasta saptamana la Sighetu Marmatiei. In finala categoriei 51 kg, Erson Huseim, de la CSM Constanta, nu i a dat prea multe sperante lui Catalin Isar, de la Rapid Bucuresti, pe care l a invins prin inferioritatea adversarului in repriza…

- Boxerii de la CSM Constanța vor lupta in finalele Cupei Romaniei.Intrecerile Cupei Romaniei la box pentru seniori se desfașoara in aceasta saptamana la Sighetu Marmației.In semifinalele categoriei 75 kg, miercuri, Alexandru Buleu de la CSM Constanța nu i-a lasat nicio șansa lui Andrei Catalin Pop de…

- Dupa victoria de pe terenul lui Dinamo Bucuresti, in Top 10 al Ligii Nationale, echipa masculina de baschet CSM Constanta s a deplasat astazi, 20 martie 2024, in fieful lui Rapid Bucuresti, pentru o noua confruntare de foc. Daca, in meciul tur, CSM Constanta s a impus cu Rapid Bucuresti la diferenta…

- In succesul campioanei Romaniei, Farul Constanta, din Giulesti, in primul meci din play off, Ionut Cojocaru a pasat decisiv la golul doi al "marinarilorldquo;, printre altele. Tanarul atacant de la Farul Constanta Ionut Cojocaru 20 de ani a sustinut, in partida de debut in play off a "marinarilorldquo;,…

- Medalie de aur pentru Ana Carla Gliga, de la CSM Constanta, la Campionatul National Individual de Judo Under 16 Sportiva clubului de pe litoral a devenit campioana nationala la categoria 57 kg, dupa ce si a invins adversarele din tara pe tatami in competitia de la Bacau. Felicitari, Ana Carla si staff…

- La Turneul Final 8 al Cupa Romaniei pentru CSM Constanta a debutat jucatoarea americana Britney Jones, care a fost desemnata MVP in finala. Echipa feminina de baschet CSM Constanta a realizat marea performanta a cuceririi Cupei Romaniei, chiar pe terenul formatiei Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, campioana…

- Au fost scene de cosmar noaptea trecuta pe DN2A intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu unde a avut loc un teribil accident rutier in urma caruia doi tineri au murit pe loc. In mediul online rudele si cunoscutii au postat mai multe mesaje de condoleante pentru tinerii decedati. Unul dintre…

- Al doilea meci, a doua victorie in Top 10 Liga Nationala Getica lsquo;95 pentru baschetbalistii de la CSM Constanta, intr o atmosfera incendiara pe litoral, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta CSM Constanta s a duelat cu Rapid Bucuresti, impunandu se cu 81 70 46 32 la pauza . Pe sferturi,…