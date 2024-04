CSM Constanta rugby: Echipa Under-20 i-a administrat liderului prima infrangere si va juca semifinala pe teren propriu (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Terenul "Marinaldquo; din Mangalia a gazduit, astazi, 7 aprilie 2024, meciul contand pentru etapa inaugurala din Divizia Nationala de Seniori la rugby, dintre CSM Constanta si Bucovina Suceava. Partida a fost la discretia formatiei constantene, care s a impus de o maniera categorical, cu punct bonus,…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta, vicecampioana Romaniei, a disputat astazi, 5 aprilie 2024, in deplasare, al doilea meci cu CSM Targoviste, din semifinala play off al Ligii Nationale.Antrenata de Alexandru Olteanu, Alina Serban si Volha Tamirgeanu, formatia de pe litoral conducea cu 1 0 la…

- CSM Constanta a avut parte de succese si in weekendul care tocmai s-a incheiat. Intr-o partida contand pentru etapa a 9-a din Campionatul Național de rugby U20, duminica, pe Stadionul „Tepro” din Iași, echipa CSM Constanța a dispus clar de Politehnica.Dupa ce miercuri caștigase pe teren propriu cu LPS…

- Intr o partida contand pentru etapa a 8 a din Campionatul National de rugby Under 20, pe terenul "Marina" din Mangalia, echipa CSM Constanta a invins LPS Suceava cu 15 12. Formatia constanteana, antrenata de Marius Codea si Claudiu Trandafir, a dominat meciul la toate capitolele, raportul incercarilor…

- In etapa a 7 a din Campionatul National de rugby Under 20, echipa CSM Constanta a intalnit in capitala CNAV Dinamo Bucuresti. Formatia constanteana antrenori Marius Codea si Claudiu Trandafir si a respectat statutul de campioana en titre si s a impus clar, cu punct bonus, scor 43 17, raportul incercarilor…

- In etapa a 3 a din Campionatul National de rugby Under 20, CSM Constanta a intalnit sambata, 2 martie 2024, in deplasare echipa LPS Suceava. Confruntarea s a incheiat cu succesul formatiei sucevene, scor 18 12. Partida de pe Stadionul Unirea din Suceava a fost una echilibrata, dar cu un final mai bun,…

- Intr un meci contand pentru etapa a 4 a din Campionatul National de rugby Under 20, CSM Constanta a dispus clar de Politehnica Iasi, cu 52 0, pe terenul "Marina" din Mangalia. Partida a fost la discretia gazdelor, care au reusit victoria cu punct bonus, dupa ce au marcat opt eseuri, dintre care sase…