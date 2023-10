Percheziții la pisici Polițiștii au ridicat peste 40 de pisici dintr-un apartament din Pitești. Stapana lor este cercetata pentru infracținea de schingiuire a animalelor. Polițiștii din cadrul Biroului Protecția Animalelor Argeș au descins la locuința unei femei din Pitești, intr-un dosar de savarșire a infracțiunii de schingiuire a animalelor. Aici au fost gasite 41 de pisici care traiau […] The post Percheziții la pisici appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Grupuri Infractionale Violente din Bucuresti au facut mai multe perchezitii la interlopii din clanul Camatarilor, acestia fiind acuzati ca au sechestrat si torturat doi tineri. Potrivit unor surse judiciare, suspectii in dosar sunt apropiati ai lui Nutu Camataru, membrii ai clanului…

- Polițistii fac marti dimineata 16 perchezitii in mai multe cartiere ale municipiului Ploiesti, fiind vizate persoane banuite de savarsirea mai multor fapte comise cu violenta. ”La acest moment, politistii de investigatii criminale, de ordine publica si rutiera din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti…

- Politistii rutieri au retinut, in minivacanta de Sfanta Maria aproape 4.000 de permise de conducere: 388 pentru consum de alcool si 90 pentru consum de droguri. „Politistii au actionat, atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii, pentru fluidizarea traficului si prevenirea accidentelor grave de…

- Un barbat a fost imobilizat de politistii din Bucuresti dupa ce a refuzat sa opreasca masina pe o conducea, el fiind urmarit in trafic. Ea a refuzat și sa fie testat pentru consumul de alcool si droguri, in masina sa fiind gasite mai multe substante din categoria drogurilor de risc. Politisti din cadrul…

- Un preot ortodox din Rusia a provocat un accident grav de circulație in timp ce conducea sub influența alcoolului. Imaginile filmate de un martor il surprind pe preot in haine civile, fiind scos din mașina dupa accidentul in care a lovit mai multe autoturisme parcate. ???? Shocking Incident in Volgograd…

- O femeie, director financiar al unei companii farmaceutice, a fost reținuta, fiind acuzata de delapidare, dupa ce și-a insușit peste 18 milioane de lei cu care a cumparat ceasuri și haine de lux, precum și parfumuri. Polițiștii au pus, miercuri, in executare 3 mandate de percheziție domiciliara și 3…

- O educatoare de la o cresa din municipiul Pitesti a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare, pedeapsa la care se adauga interdictia de a lucra cu persoane minore, fiind gasita vinovata pentru purtare abuziva fata de copiii pe care ii avea in grija. Ea a strans de gat o fetita si a […]…

- Politistii prahoveni au dus la audieri, sambata, 11 persoane intr-un dosar care vizeaza infractiuni de delapidare, complicitate la delapidare, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, contrabanda si contrabanda asimilata. Ancheta a pornit de la o captura de bijuterii nedeclarate la vama.…