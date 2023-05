Stiri pe aceeasi tema

- Cooperare intre instituții pentru combaterea migrației ilegale, in Timiș. Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara au demarat o campanie de prevenire si combatere a migratiei ilegale.

- Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Caraș-Severin, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș, au pus ieri in executare cinci mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad impreuna cu cei din Serviciul pentru Acițiuni Speciale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, au descins, astazi, in șase locații unde fac percheziții. Sunt vizate mai multe domicilii…

Politistii de frontiera din vestul țarii au depistat, in ultimele 24 de ore, 115 cetateni straini care intentionau sa iasa ilegal din tara

- Polițiștii de frontiera specializati in combaterea migratiei ilegale din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, efectueaza 29 perchezitii domiciliare in judetele Timis si Caraș-Severin intr-o cauza…

Polițiștii de frontiera specializati in combaterea migratiei ilegale din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin

- DIICOT Timișoara a declanșat, in aceasta dimineața, o mega-operațiune care vizeaza rețelele de trafic de migranți din vestul țarii – in paralel polițiștii de la BCCO și Poliția de Frontiera insoțiți de jandarmi au descins in o suta de locații din județele Timiș, Arad, Caraș Severin, București și Olt.…