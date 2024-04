Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 aprilie 2024, in jurul orei 23:30, in nodul rutier de la km. 503, calea 2, polițiștii Autostrazii A1 Deva Nadlac au efectuat un semnal regulamentar de oprire unui autovehicul, dar conducatorul acestuia nu s-a conformat, fapt pentru care s-a trecut la urmarirea acestuia pe o distanța de…

- Duminica noaptea, in nodul rutier de la km. 503, calea 2, polițiștii Autostrazii A1 Deva Nadlac au efectuat un semnal regulamentar de oprire unui autovehicul, dar conducatorul acestuia nu s-a conformat, fapt pentru care s-a trecut la urmarirea acestuia pe o distanța de 18 km, intre localitațile Giarmata-Remetea,…

- Politistii din Timiș au oprit cu focuri de arma o masina care transporta 8 migranti, dinspre Arad, spre Timisoara, in noaptea de sambata spre duminica. Doar cinci dintre migranți și șoferul mașinii au fost prinși de polițiști, restul fiind cautați dupa ce au reușit sa fuga, transmite site-ul local Tion.Urmarirea…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Iași anunța ca au descoperit in zona de competența mai multe colete cu țigarete de contrabanda, din Republica Moldova, in valoare totala de peste 60.200 de lei romanești.

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 18 cetateni din Nepal, Siria si Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR, informeaza duminica IGPF. "In aceasta noapte, in jurul orei 03,00, la Punctul…

- In urma impactului extrem de violent, a izbucnit un incendiu și autoturismele a fost cuprinse de flacari.Doi tinei, de 16, respectiv 19 ani, au murit carbonizați. Cei doi se aflau in autoturism. Șoferul TIR-ului a fost transportat la spital, in stare de șoc. "In data de 30 ianuarie 2024, la ora 09:45,…

- Un moldovean in varsta de 31 de ani a fost arestat vineri in Croatia cu privire la trafic de persoane, in urma unei urmariri in capitala croata Zagreb, relateaza AFP și news.ro.Moldoveanul transporta intr-o camioneta 32 de migranti, dintre care doi au fost raniti, dupa ce acesta a lovit o masina…

- Fiul unui fost primar a condus baut si a ucis o tanara de 21 de ani intr-un accident cumplit. Masina lui a zburat de pe sosea si a spulberat un stalp, pe care l-a rupt. Soferul in varsta de 39 de ani este fiul fostului primar din Cavnic si al directoarei de la Crucea Rosie Maramures. Se intorcea impreuna…