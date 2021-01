Percheziții în Argeș. Bărbat reținut pentru șantaj și camătă Pe de 28 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Operațiuni Speciale – Biroul de Operațiuni Speciale Pitești, au realizat prinderea in flagrant a unui barbat de 49 de ani, din Cocu, imediat dupa ce acesta a perceput și primit o suma de bani necuvenita de la un barbat de 41 de ani, din Baiculești. Din cercetari s-a stabilit ca in perioada iulie – august 2020, persoana vatamata ar fi imprumutat suma totala de 15.000 de euro, iar pana in… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

