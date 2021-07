Stiri pe aceeasi tema

- DNA efectueaza 16 percheziții, miercuri dimineața, la mai multe locații din Capitala, printre care și la sediul Sindicatului Liber din Metrou, dar și la reședința președintelui Ion Radoi. DNA a transmis: “Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate…

- Inspectorul sef al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, Marian Iorga, urmarit penal de DNA pentru luare de mita, a fost pus la dispozitia IGPR, a anuntat, vineri, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). „In vederea asigurarii informarii opiniei publice, cu privire la situatia ofiterului care…

- Clanul Duduianu anunțase ca a terminat cu ilegalitațile și se ocupa cu afaceri curate, precum vanzarea de mașini aduse din strainatate. Polițiștii au facut insa zeci de percheziții in cautarea membrilor unor rețele care furau autoturisme de lux din vestul Europei. Printre cei vizați sunt și interlopi…