Politistii Biroului de Investigatii Criminale au efectuat ieri o perchezitie domiciliara la locuinta unui tanar de 19 ani, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie, fapta comisa in municipiul Zalau. Cel in cauza a fost retinut. La data de 14 iulie a.c., ora 18.37, politia a fost sesizata prin apelul de urgenta 112, de catre ...