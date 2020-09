Penthouse de 1,2 milioane euro pe malul Lacului Băneasa în București Locuințele exclusiviste de lux nu mai sunt o noutate in peisaju imobiliar al Romaniei de ani buni. Dar este intotdeauna interesant sa vezi ce condiții ofera proprietați vandute cu peste un milion de euro. Un exemplu vine de la Sotheby’s International Realty , care are un anunț de vanzare a unui penthouse de lux pe malul Lacului Baneasa din București. Proprietatea din nordul Capitalei, foarte aproape de ieșirea din oraș pe DN1, are un preț de 1,17 milioane euro și o suprafața construita de 655 metri patrați pe ultimele doua niveluri ale unui bloc cu 14 apartamente. In fapt, este vorba de un apartament… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

