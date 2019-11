Pentagonul: Influenţa rusă în Serbia a crescut în perioada Vucic ​Din regiunea noastra, doar Belgradul cumpara arme rusesti si coopereaza cu Moscova în domeniul spionajului, sustine Washingtonul. Când se pune problema influenței ruse în Balcanii de Vest, Serbia este cea mai accesibila țara, relateaza Sega, conform Rador.



Înainte de venirea la putere a Partidului Progresist Sârb (SPS) al președintelui Aleksandar Vucic, în 2012, relațiile bilaterale dintre Serbia și Rusia în domeniul militar au fost la un nivel mult mai scazut. Acest lucru a fost aratat într-un raport al Pentagonului, citat de site-ul BGNES.

Sursa articol: hotnews.ro

