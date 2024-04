Zelenski restricţionează cazinourile online pentru a reduce dependenţa soldaţilor de jocurile de noroc Noile reglementari, prevazute intr-un decret al Consiliului ucrainean pentru Securitate de Stat si Aparare, au fost adoptate dupa ce un activist proeminent, care serveste in armata ucraineana, Pavlo Petricenko, a lansat o campanie care evidentiaza dependenta de jocurile de noroc in randul soldatilor si i-a cerut lui Zelenski sa impuna controale mai stricte asupra cazinourilor online. Petricenko a murit in lupta la 15 aprilie. STRES TRATAT CU JOCURI DE NOROC „Militarii au fost departe de familiile lor pentru al treilea an, in conditii stresante si fara posibilitatea de a se odihni pe deplin, asa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

