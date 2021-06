Pentagonul ar putea încetini ritmul retragerii trupelor americane din Afganistan ​Retragerea fortelor americane din Afganistan ar putea fi încetinita având în vedere înaintarea pe teren a talibanilor, a declarat luni Pentagonul, subliniind ca acest lucru nu pune însa sub semnul întrebarii termenul limita al retragerii, stabilit pentru 11 septembrie, transmite AFP.



"Planurile ar putea fluctua si s-ar putea modifica daca situatia se va schimba", a declarat purtatorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, întrebat în timpul unei conferinte de presa cu privire la victoriile talibanilor, care au încercuit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

