- Cel putin 12 militari americani au fost ucisi in atacurile produse in zona Aeroportului din Kabul, afirma surse din cadrul armatei SUA citate de agentia Associated Press si de postul Fox News. Conform surselor citate, au fost ucisi 11 membri ai Infanteriei marine si un medic din cadrul Fortelor…

- Departamentul american al Apararii a confirmat, joi seara, ca printre persoanele ucise in dublul atentat produs in zona Aeroportului din Kabul se numara militari americani, fara insa a oferi detalii, noteaza mediafax. "Putem confirma ca un numar de membri ai Armatei SUA au fost ucisi in atacul…

- O explozie puternica a avut loc joi, la una dintre intrarile in aeroportul din Kabul. Se pare ca numeroase persoane au fost ranite in urma unui atac sinucigaș. Forțele occidentale aveau informații ca la aeroport urmeaza sa se produca un atac terorist. Atacul nu a fost revendicat și a fost…

- Statele Unite au evacuat 2.500 de cetateni americani de la Kabul in ultima saptamana si sunt pregatite sa lupte cu 'timpul si spatiul' pentru a continua evacuarile din Afganistan, au indicat sambata oficiali ai Pentagonului, transmite Reuters. Cu prilejul unui briefing de presa, generalul-maior…

- Trupele americane care supravegheaza efortul de evacuare pe aeroportul din Kabul au tras in noaptea de marti spre miercuri mai multe focuri de arma pentru a tine sub control multimea, dar nu exista indicii ca cineva sa fi fost ranit sau ucis, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Pentagonului,…

- Președintele Joe Biden susține luni seara, la Casa Alba, un discurs despre situația din Afganistan la o zi dupa ce talibanii au cucerit capitala Kabul, preluand controlul total asupra țarii. Cele mai importante declarații facute de Joe Biden: Am mers in Afganistan sa ne razbunam pe cei care ne-au atacat.Misiunea…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, relateaza Reuters și Agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, le-a…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a precizat joi ca atacurile aeriene au fost lansate in ultimele zile, in sprijinul fortelor de securitate afgane, dar nu a oferit detalii.Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a anunțat ca loviturile aeriene care au avut loc miercuri…