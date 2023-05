Pentagon: 31 de tancuri Abrams ajung în Germania pentru a fi folosite în antrenamentul trupelor ucrainene 31 de tancuri M1 Abrams au sosit in Germania pentru un program de instruire a fortelor ucrainene pe tancurile americane, a declarat luni Pentagonul, relateaza CNN, citat de news.ro. Fortele ucrainene ar urma sa inceapa instructia la Grafenwohr, in Germania, in urmatoarele doua saptamani, a declarat secretarul de presa al Pentagonului, generalul de brigada Pat Ryder. Programul de pregatire ar trebui sa dureze cateva luni, iar tancurile ar urma sa ajunga apoi in Ucraina candva in toamna. CITESTE SI Atac armat in SUA: cel putin trei morti si mai multi raniti, printre care doi politisti 02:01… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

