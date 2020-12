Pensionar de 88 de ani, mort la volan în Copou Soferul unui autoturism Ford in varsta de 88 de ani ar fi facut infarct la volan, apoi a izbit violent doua autoturisme care asteptau la semafor. Pensionarul in varsta de 88 de ani se afla in autoturism cu sotia lui si circulau dinspre Universitate catre Fundatie, pe banda de langa bordura. Politistii suspecteaza faptul ca barbatul a facut infarct la volan, apoi a pierdut controlul volanului lovind mai intai un autoturism Citroen, apoi un Suzuki, c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

