Pensiile militare NU cresc de la 1 ianuarie Guvernul a decis sa amane pana la 1 septembrie 2021 indexarea cuantumurilor pensiilor militare de stat cu rata medie anuala a inflatiei. Decizia de amanare a fost motivata de constrangerile bugetare severe cauzate de gestionarea pandemiei de COVID-19, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Apararii. Anunțul a fost facut de ministrul apararii, Nicolae […] The post Pensiile militare NU cresc de la 1 ianuarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

