Penelist în vârstă de 19 ani: „Actuala conducere a PNL este o rușine!” Sergiu Senciuc, un membru PNL in varsta de 19 ani, a dat publicitatii un mesaj de revolta fata de cum actioneaza actuala conducere a PNL. „Spun raspicat si fara teama ca actuala conducere a PNL este o rusine! Romania are nevoie si de tineri care spun adevarul verde in fata, fara frica, voci libere! Nu doar de baroni si oameni ai serviciilor”, scrie tanarul. „Daca mai exista ceva care ma face sa fiu membru PNL dupa mascarada din 25 septembrie 2021, este respectul fata de istoria partidului si munca pe care am depus-o la construirea unei organizatii de la zero, in plina pandemie si intr-o guvernare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

